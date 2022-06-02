4年前擔任新竹縣消防局小隊長的陳姓男子，在勤務中心值勤時接到16歲少女的求救電話，他見其年幼而以關心、開導、輔導之名義約少女外出與她發生性關係，最高法院駁回陳的上訴，依成年人故意對少年犯對於受扶助之人利用機會性交罪判刑1年10月，他須入獄。

遭停職中的陳男在2018年2月間任職新竹縣消防局救災救護指揮中心的小隊長、勤務指揮中心的執勤員，被害人打電話來時，他剛好當天是接電話的人員，於是問少女幾歲，她說16歲後，陳男當天主動傳訊息她「是不是心裡有事，沒關係，可以跟我講，我可以開導」

陳男之後就以關心名義，時常以通訊軟體LINE聯繫少女，或聊天、或送早餐，藉此表達關心、開導及輔導，同年4月6日晚上陳男開車載少女後，將小客車停在路邊，突然脫去少女褲子與她性交，後來少女與學校輔導老師在固定約談中提及此事而通報，檢警因此查悉此情。

一審新竹地方法院認為，不能證明陳男涉犯成年人對少年犯強制性交，判決無罪，檢提上訴後，二審台灣高等法院認為，陳男與少女有因消防值勤業務建立事實上之扶助的特別關係，致少女在欠缺完全之性自主判斷能力與陳男發生性關係，構成犯罪。

高院審酌陳男事後雖與少女達成和解，然和解目的在於欲以性騷擾和解處理本事件，致少女難以甘服，情緒激動難以消化而有燒炭自殺之舉動，陳男犯罪後態度不佳，判刑1年10月，陳不服提上訴，最高法院駁回確定。