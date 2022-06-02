嗆大巨蛋延宕8年「政治操作」 蔣萬安轟：自己的爛攤自己收

大巨蛋延宕多年，台北市政府日前宣布營收分潤的計算方式，採包底、抽成，民眾黨則猛打前台北市馬英九任內簽下0權利金不平等條約。國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安痛批，台北市長柯文哲當年喊大巨蛋為五大弊案，現在看是政治操作，現在市府還要自己的爛攤子自己收，延宕了8年，這場鬧劇之後，真正的輸家還是台北市民。

蔣萬安日前批評，柯文哲當年喊大巨蛋為五大弊案，現在看是政治操作，遭質疑沒有提到馬英九、郝龍斌，是為避免批評黨內前輩。對此，蔣萬安表示，大巨蛋延宕8年、空轉虛耗，當時大張旗鼓喊的五大弊案，現在看起來就是政治操作，甚至現在市府還要收自己的爛攤子。

蔣萬安強調，若沒有延宕，大巨蛋可以創造的整理經濟效益、周邊的商機產值、市民朋友使用場館的權益，早就可以讓大家共享，也就是說，這場鬧劇之後，真正的輸家還是台北市民，市民朋友希望看到的是爭議盡快落幕，趕快完成最後一哩路，有優質的場館可以使用。

至於大巨蛋被視為藍營共業，恐影響市長選情，蔣萬安僅說，現在市府還要自己的爛攤子自己收，延宕了8年，這場鬧劇之後，真正的輸家還是台北市民。