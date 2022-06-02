回顧今年3月17日在場上撲救界外球不慎壓傷柯瑞的場景，塞爾提克後衛史馬特2日受訪時表示，「除了勇士總教練科爾罵我打球很髒的言論，以及那些瘋狂勇士球迷，這些都不是問題，但只要談到勇士與柯瑞，你永遠都是錯誤的一方！」

「我理解科爾在保護他的球員，但就算柯瑞都出面說我沒有故意傷害他，我在這個聯盟打了8年，沒有一次搶球不是撲到地板上，」史馬特說，「因為那只是例行賽要我不做什麼，那不可能，我總是被教導，第一個撲到地板上的人會拿到球。」

「最重要的是，卓雷蒙格林是非凡的球員與防守者，他在場上拚命且把一切留在場上方式令人印象深刻，但當他撲向地板搶球且造成別人受傷，沒有人會說什麼話，這就是籃球，」史馬特說，「出於我的競爭本性，我想跟最好的對手競爭，所以如果他不在場上，我就無法競爭。」

史馬特接著說出渴望奪冠的心情，「我們效力的是一支沒有耐心的城市球隊，考慮到它過往輝煌，人們當然有這種權力，我們能夠理解，也給我們增添動作。我跟隊友除了籃球之外有著特別羈絆，我們是兄弟，無論要我為球隊做什麼，我都會去做。」