警方在現場發現鄭男的機車停放於路邊。（警方提供）

新北市1名鄭姓男子（61歲），今（2）日凌晨被人發現從泰山公園路88號對面的橋上跌落大坑溪，警消獲報後到場救援，將他拉上岸後送醫急救，但傷勢過重不治死亡。警方在現場未發現遺書，也沒有外力介入的跡象，詳細的案發經過警方仍在調查釐清中。

警方調查，鄭男是今天凌晨5時許，獨自騎乘機車到公園路88號，但不久後就從對面的橋上跌落大科坑溪，墜落的高度約有6米，路人經過發現立即打電話報案，警消獲報後派員趕到現場救援，鄭男被拉上岸時，頭部有外商、雙腿變形，救護人員趕緊將他送往醫院急救，但最後還是傷勢過重，宣告不治。

警方事後在現場發現鄭男的機車，不過現場並沒發現打鬥或外力介入的跡象，雖死者家屬向警方表示，鄭男受腸胃道疾病所苦，最近曾向家人交代後事，因此懷疑他是輕生，不過警方在現場及其住處都未發現遺書，所以對於案發原因，警方還需深入調查。

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