搶攻端午連假及即將來臨的暑假商機，關西六福莊推出「無限Fun瘋玩 住房專案」，即日起至9月30日，雙人入住剛果原野房，一泊二食20,500元起+10％，除可兩日無限暢玩六福村主題遊樂園外，最狂的是全部12種動物體驗及生態體驗任君挑選，包含全球唯一的「犀望巴士」、全台首創的「勇闖猛獸島」、全齡皆可的「草原歷險」及「福豚互動體驗」、寓教於樂的「農事體驗」等，在入住的2日內通通都可以玩到爽，最短時間內可體驗最多活動。

六福村主題遊樂園也推出端午連假優惠，於6月3日至5日間，只要於每日13:00前在現場購票，就可享有每人555元優惠，參加最虎鬧的慶典活動「動物派對－兩隻老虎」，把握端午假期，全家大小一起到遊樂園感染歡樂氣氛。

關西六福莊內的活動豐富有趣，囊括刺激好玩的遊樂體驗、溫馨療癒的親子活動等，各種年齡層都能滿足，民眾可依自己的喜好及行程來做安排。不知道該如何安排的民眾，關西六福莊也有推薦行程攻略，分別為網美拍照型、體力旺盛型、全家出遊型等3種行程，提供民眾參考。

以體力旺盛型來說，推薦第一天可從六福村開園就進場遊玩，下午可穿插「農事體驗」稍做休息，再接著回到六福村玩到閉園，然後第二天則是全天候的動物體驗，自「草原歷險」開始，搭乘專車前往草食區和猛獸區，由專業導覽人員介紹每種動物的有趣故事，再接著進行「狐猴互動體驗」及「福豚互動體驗」，近距離觀察動物們的萌魅力，接下來則是最熱門的「勇闖猛獸島」，搭乘全台首創4D猛獸籠車深入猛獸園區，感受被獅、虎等猛獸們圍繞及視線緊盯的滋味，最後為「羊駝互動體驗」，與總是一臉冏樣的羊駝互動之餘，也能留下療癒系美照。

關西六福莊同步推出學生限定的「我們這一班 住房專案」，即日起至9月30日，只要出示一張學生證，最多6位好友同行，只要18,000元起+10％，即可入住肯亞藍天客房一晚，還有早餐、六福村2日暢玩手環、2小時聲林派對車、獅子王紀念照等， 6月30日前入住再贈專車定點來回接駁服務，包含板橋車站、台北車站、南港車站、桃園高鐵站、新竹高鐵站等地點，跟朋友出遊毋須煩惱交通，一起入住跟動物做鄰居，然後六福村遊樂設施玩到關園、聲林派對唱到燒聲，留下最瘋狂的旅行回憶。