高雄市左營區城峰路人行道椅子上，今天上午民眾發現有一疑似附近的街友未著上衣，坐倒在椅子上不動，立即向警方報案，員警趕到現場，發現該男已經死亡，警消拉出封鎖線並採證完畢，初步調查，該疑似遊民是戶籍設在三民區的54歲徐姓男子，警方正聯繫家屬，並請檢方相驗，確認真正死因。

高雄市左營區城峰路人行道椅子上，今天上午民眾發現有一疑似附近的遊民未著上衣，坐倒在椅子上不動，員警獲報趕到現場，發現該男已經死亡，警消拉出封鎖線並採證完畢。(警方提供／林雅惠傳真)

警方表示，死者生前疑似街友，並經常出現在城峰路一帶附近，附近居民經常看見他的身影，今天上午9時20分，路過民眾發現徐男這次倒在人行道椅子上，沒有任何動靜，懷疑他身亡，於是立即向轄區高雄市左營舊城派報案，警消趕到現場，見徐男已經明顯死亡，現場拉起封鎖線並進行採證，將依徐男資料聯繫家屬，並報請檢察官相驗確認死亡。

左營分局舊城派出所所長鄭煒表示，經鑑識人員採證，徐姓街友身上已出現屍斑及屍水，研判死亡已有多時，初步判定，徐的身上無外傷及打鬥痕跡，將報請檢方相驗確認死因，目前遺體將移送市立殯儀館存放，家屬也正趕往派出所製作筆錄中。

警方調閱監視器，發現徐姓街友昨天晚間8點緩步走向城峰路人行道椅子上，坐下後左顧右看了一下，隨後就倒臥在人行道椅上，呈現上午被民眾發現的死亡姿勢，警方研判徐應是身體疾病造成死亡，不過仍須待檢方確認真正死因。