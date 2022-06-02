彰化扇形車庫是臺灣唯一僅存，興建1922年，文化部審核通過，從縣定古蹟升格國定古蹟。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

台鐵宿舍群約50多棟建築，修繕規模龐大，非地方可以負擔，地方持續爭取文化部補助到位。(吳敏菁攝)

彰化縣政府向文化部提報縣定古蹟「彰化扇形車庫」為國定古蹟案，歷經多年，審議通過，升格國定古蹟，是彰化縣繼鹿港天后宮之後的第8處國定古蹟，老火車頭的旅館，成了五星級，是彰化扇形車庫100歲最佳生日賀禮，也為彰化迎接建縣300年再添喜事。

彰化縣長王惠美表示，第一時間收到喜訊，倍感欣慰，扇形車庫在2000年指定為縣定古蹟，了解珍貴性，主動提報爭取升格，感謝文化部和彰化縣的審議委員，看到扇形車庫文化資產的珍貴性，這也是她任內第二個成功升格的國定古蹟，是彰化的驕傲與榮光。

文化局表示，彰化扇形車庫是臺灣唯一僅存興建於1922年，歷經蒸汽、柴油與電氣化機車形態不同階段的維修任務分派，表現各時代的功能意義，車庫股道的空間分割與對應的排煙煙囪和開窗分割都有著各個時代的特徵，車庫檢修股道規模從6個股道擴充到12個股道，轉盤軌道有15股，極具稀少性，不易再現。

扇形車庫也吸引人潮，周邊閒置的宿舍群環繞，腹地廣大，極具潛力，地方希望升格了，不只是一個點的榮耀，台鐵宿舍群也得規劃、設計修復，打造全國最有特色的鐵道文化園區。

彰化市長林世賢表示，扇形車庫周邊的台鐵宿舍群，和扇型車庫動同時誕生，荒廢幾十年，繼戶羽機關園區招租後，彰化市公所已斥資350萬元，加上台鐵工務段補助500萬元，將拆除鐵籬、打造開放式休閒公園，預計7月開放，但是整區聚落約50棟建築和多座防空洞，是彰化鐵道觀光軸線最完整的腹地及最後一塊拼圖。修繕至少得15億元，不是地方可以負擔，希望文化部好事做到底，補助經費一次到位，讓這次升格，升得更有實質的價值。