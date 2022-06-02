端午節前夕，蔡英文總統慰勉「國防醫學院預防醫學研究所」；總統致詞時提到日前駕駛AT-3教練機實施單飛訓練失事的少尉徐大鈞表示，此刻堅守崗位、保護國家，守護心愛的家園。「相信這也是紀念他，最好的方式」。

總統致詞指出，明天就是端午節。首先要感謝全體中華民國國軍弟兄姊妹，堅守崗位、守護國家，守護國人的日常。

她說，像是在疫情期間，國軍弟兄姊妹，在訓練戰備任務、強化戰力的同時，也肩負支援防疫的重責大任。

總統說，早上她分別到海軍陸戰六六旅、及陸軍化生放核訓練中心，了解單位的平日戰訓任務，並且感謝弟兄姊妹們協助防疫的辛勞。

總統說，剛剛聽取了預醫所的任務簡報。預醫所成立50年來，負責許多重大疫病的檢驗，也是疫苗研發的重要單位。

她說，像在疫情發生的第一時間，預醫所就成為疾管署指定的檢驗機構之一，並肩負起協助執行國軍的檢疫，以及教育訓練工作，大家都辛苦了。

總統說，這兩年多來，預醫所也結合了中研院、國衛院、衛福部等產官學多方合作，在自動化核酸檢測，以及抗原快篩的研發上，有許多卓越的成效。

她說，其中更有四項合作產品，通過TFDA認證，並且取得許多國內外專利，榮獲許多新創獎的殊榮，不僅值得肯定，更讓世界看到台灣。

她說，要特別感謝大家，為台灣進行各項疫病的檢驗、疫苗的研發，對防疫工作付出了很多心力。她強調，也要期許各位，持續精進生物防護研究，繼續守護國人健康，為國家和世界帶來貢獻。她說，現在疫情還沒過去，國際情勢也瞬息萬變，我們絕對不能有任何的鬆懈。

她說，前天的飛行訓練中，失去了一位優秀的飛官，大家都感到非常的不捨，但在此刻，更要打起精神， 堅守崗位、保護國家，守護心愛的家園。「相信這也是紀念他，最好的方式」。