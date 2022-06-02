潘瑋柏前年7月宣布閃娶小他13歲的「最美空姐」宣云，卻因王思聰的一句話引發「天王嫂訓練營」傳聞，還點名：「我服了，amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一位嫁給天王郭富城，一位嫁給潘瑋柏，太有實力了」。近日宣云正面迎戰不藏了，發文認了的確認識傳說中的Amy姐，但兩人只是老鄉關係，並沒有外界亂傳的「師徒情誼」。

潘瑋柏2年前閃婚，因王思聰在朋友圈爆料，引來網上捕風捉影有「天王嫂訓練營」的存在，更有傳言指宣云是帶球結婚，隨後又有人稱「Amy姐的第二位大將夫婦要離婚了」，曝「前空姐老公已經在轉移財產」，潘瑋柏公司當時則說重話：「無聊，這段期間不實的謠言都有點過份了，不再回應不實的謠言了。」

宣云發文證實認識Amy姐。（圖／翻攝自維多梨鴨Victoria微博）

去年底，潘瑋柏帶宣云一同參加女歌手孟佳的演唱會，用行動粉碎感情生變傳聞，至於先前傳出潘瑋柏早和宣云在美國登記結婚，因女兒快生了，潘瑋柏才公開已經結婚喜訊，對此，媒體求證他前經紀公司「華納」則表示，因為雙方合約已滿未續約，無法代為回應。

近日，宣云打破沉默，首度回應結婚以來困擾她多年的天王嫂訓練營傳聞，澄清自己絕非用伎倆刻意接近潘瑋柏進而交往結婚，她也承認的確認識Amy姐，說對方是90後出生的南京人，兩人是同鄉，過去宣云是大學生時曾去面試一檔綜藝節目，因此與當時是電視台工作人員的Amy姐認識，2015年後兩人就斷了聯繫，後來她才輾轉得知Amy姐到北京工作從事娛樂圈工作。

宣云更坦白說不是所有的抹黑都值得用提告和解釋去還給自己清白，她不是活在網上的人，不需要對流言蜚語反應過頭，也順帶說明自己不是傳聞中只當過一陣子空姐，她從民航到公務機從事空姐這行業6年多，6年應該不算是所謂的「短暫」，她也說：「生活是自己的，有人信我愛我支持我，我就很滿足了」，意指老公跟家人都相信她，她也不需過多擔心。