盧廣仲以專輯《勵志論》入圍本屆金曲歌王、作曲、編曲、MV等4項大獎。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲8／12將舉辦「勵志演說新加坡演唱會」。（添翼創越工作室提供）

「創作鬼才」盧廣仲以專輯《勵志論》入圍本屆金曲歌王、作曲、編曲、MV等4項大獎，已得過兩次最佳作曲獎的他，再次以〈雨時多雲偶陣晴〉入圍，有望寫下史上該獎項最多次得獎紀錄，他謙虛表示：「很開心累積5年的創作再次被大家喜歡，對我來說就是最好的勵志回饋。」除了喜迎金曲入圍好成績，盧廣仲近期還與韓國獨立音樂人黑裙子The Black Skirts攜手合作單曲〈Dream Like Me〉。

盧廣仲獲金曲獎4項大獎提名，最讓他開心的是以〈狂迪〉再次入圍最佳編曲獎，他表示：「〈狂迪〉是我專輯裡最喜歡的歌曲，特別加入每個人在國小都學過的直笛音色，難得跟流行音樂結合，加上澎湃福音和聲，打造瘋狂迪斯可旋律，也是過去我從未嘗試過的音樂風格，能獲得評審青睞，感到非常開心。」

除了金曲成績表現亮眼外，盧廣仲近期還展開不同跨海合作，包含與韓國獨立音樂人黑裙子對唱新曲〈Dream Like Me〉，也替香港歌手林家謙誇刀譜曲〈doodoodoo〉。黑裙子曾贏得韓國音樂大獎的最佳現代搖滾專輯，樂團創作首腦Bryan Cho欣賞盧廣仲的才華，來信邀請希望能共同合作，在多次來回線上開會討論與修改後，終於完成新作，盧廣仲開心笑說：「合作過程全都是線上討論和丟接，沒見過彼此，感覺像是做了個夢，醒來留下一首歌，酷夢一場。」他也稱讚：「黑裙子寫歌風格跟獨特，對我也是新挑戰，希望疫情過後能趕快碰面，想帶他吃道地台灣小吃。」

盧廣仲也近期為香港歌手林家謙打造暖心單曲〈doodoodoo〉，樸實民謠旋律，彷彿嗅到愉悅夏日氣息，令許多香港樂迷感到驚喜，盧廣仲曾在電台訪問時說：「很喜歡林家謙的歌聲」，去年也常聽他的作品，因此得知有機會替他寫歌，開心表示：「吸引力法則真的存在！」

此外，因為疫情關係，許久未出國開唱的盧廣仲宣布將在8／12舉辦「勵志演說新加坡演唱會」，他非常期待：「這兩年因為疫情關係，很久沒有到海外表演，確定能出國開唱後，身體有如醍醐灌頂自動充滿能量，希望大家都能繼續保持健康身體，我們下半年現場見！」