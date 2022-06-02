Meta Platforms Inc營運長桑德伯格（Sheryl Sandberg）周三在臉書上發文，宣布她在加入臉書團隊14年後即將卸任。

受此消息影響，Meta周三盤後股價一度下跌4%，但目前已反彈漲0.3%，報189.20美元。

桑德伯格在2008年初加入臉書成為該公司第二號人物，僅次於執行長兼創始人祖克伯（Mark Zuckerberg），兩人十多年來合作無間，推動了這個全球最大社群網路快新發展，並成功讓臉書變身成為廣告巨頭及最強大的科技公司之一，股票市值一度突破1兆美元。

桑德伯格在臉書上表示：「當我在2008年接受這份工作時，我希望在這個職位上做個5年。14年後，是我進入人生新篇章的時候了」。

祖克伯則在臉書上發文宣布由首席增長主管奧利文（Javier Olivan）接任營運長職位。這項人事安排於今年秋天生效。

桑德伯格在上周末告訴祖克伯這個重大決定，在卸下營運長職務後，她將繼續擔任Meta的董事，當被問及接下來的人生規畫時，她表示未來將專注於慈善事業。

此外，祖克伯表示他不打算撤換桑德伯格在公司現有結構中的角色，「我不確定這可否做到，因為她是一位超級明星，她以自己獨特的方式定義了營運長的角色」。