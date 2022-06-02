基隆市潮境公園近岸消波塊今天清晨發現一具浮屍，經送到附近漁港上岸後，初步檢視死者是名中年男子，穿著藍色碎花襯衫，身上沒有證件，身分有待調查。
民眾清晨5時30分行經潮境公園時，發現近岸消波塊有具浮屍，中正消防分隊獲報後立即出動橡皮艇前往救援，長潭里安檢所也派員協助，約50分鐘後將遺體載送至長潭里漁港上岸。
經相關人員初步檢視，死者是名中年男子，穿著藍色碎花襯衫、黑色運動長褲及白襪，身上沒有證件，後續交由基隆市警察局第2分局調查。（編輯：李錫璋）1110602
基隆市潮境公園近岸消波塊今天清晨發現一具浮屍，經送到附近漁港上岸後，初步檢視死者是名中年男子，穿著藍色碎花襯衫，身上沒有證件，身分有待調查。
民眾清晨5時30分行經潮境公園時，發現近岸消波塊有具浮屍，中正消防分隊獲報後立即出動橡皮艇前往救援，長潭里安檢所也派員協助，約50分鐘後將遺體載送至長潭里漁港上岸。
經相關人員初步檢視，死者是名中年男子，穿著藍色碎花襯衫、黑色運動長褲及白襪，身上沒有證件，後續交由基隆市警察局第2分局調查。（編輯：李錫璋）1110602
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。