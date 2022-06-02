基隆市潮境公園近岸消波塊今天清晨發現一具浮屍，經送到附近漁港上岸後，初步檢視死者是名中年男子，穿著藍色碎花襯衫，身上沒有證件，身分有待調查。

民眾清晨5時30分行經潮境公園時，發現近岸消波塊有具浮屍，中正消防分隊獲報後立即出動橡皮艇前往救援，長潭里安檢所也派員協助，約50分鐘後將遺體載送至長潭里漁港上岸。

經相關人員初步檢視，死者是名中年男子，穿著藍色碎花襯衫、黑色運動長褲及白襪，身上沒有證件，後續交由基隆市警察局第2分局調查。（編輯：李錫璋）1110602