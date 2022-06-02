人民幣兌美元中間價2日報6.7095，較1日報6.6651，下調444個基點或0.67％。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，2日在公開市場展開人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2.1％。

這是逆回購規模連續第36天定在百億元，繼續完全對沖當日到期，本周公開市場資金投放規模亦連續第二周完全對沖到期量。

因3日為端午假期，本周僅4個工作日。路透統計，公開市場本周共有400億元逆回購到期，5月30日至6月1日每日均到期100億元。