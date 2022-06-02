幣安旗下風險投資與創新孵化機構Binance Labs宣布，完成募集一筆五億美元的投資基金，出資者為全球領先的機構級投資者，包括DST Global Partners、Breyer Capital和一些家族辦公室，以及一些企業作為有限合夥人。5億美元基金，將分別投向孵化期、早期風險、晚期成長3個階段的專案。

Binance Labs表示，新基金將投資拓展加密資產用例、推動Web3及區塊鏈技術普及的專案。幣安創始人兼首席執行長趙長鵬（CZ）表示，在Web3的世界，價值觀、人、經濟體之間的聯繫至關重要，「如果能使這三大要素結合，共同打造一個生態系統，則可以加速區塊鏈技術和加密資產的普及。

趙長鵬說，最新完成募集的這支基金就是為了在DeFi、NFT、遊戲、元宇宙、社交等領域挖掘有潛力的Web3專案和創始人，扶持他們成長為各自領域的建設者、引領者。

自2018年以來，Binance Labs已經投資和孵化來自超過25個國家的100多個專案，其中包括1inch Exchange、Axie Infinity、Chiliz、Polygon、The Sandbox、STEPN等行業引領者。Binance Labs投資於不同生命週期階段的專案，包括孵化期、早期風險、晚期成長專案。

在孵化期層面，Binance Labs目標是將專案與幣安的資源、專家、導師連結，為專案的產品開發和增長提供協助。Binance Labs透過定期的孵化計劃尋找早期項目，目前孵化計劃已進行至第四期。

早期風投主要關注涵蓋加密資產和Web3所有領域的代幣和股權投資，包括基礎設施、DeFi、NFT、遊戲、元宇宙、社交以及加密資產科普平台等。晚期增長性投資瞄準更成熟的企業，幫助這些企業與幣安生態系統組成可靠的戰略合作夥伴，連接Web3生態。