藝人大S（徐熙媛）的前夫汪小菲，日前被爆出婚內出軌大陸女星張穎穎，網路上還流出兩人的對話記錄，疑似張穎穎的女子對著汪小菲喊出「你壞了我身體」，後來台灣狗仔葛斯齊也在前幾日的直播中，提到張穎穎「曾用小生命換車子」，而引起熱烈討論。沒想到昨（1）日大陸網路上出現一名自稱是張穎穎同學的網友，PO文爆料她曾靠「流產」詐騙，而這次則是換成汪小菲。對此，張穎穎也出面否認了。

在台灣狗仔葛斯齊於5月31日晚間毀滅式的爆料汪小菲婚內出軌的荒唐行徑與張穎穎的「墮胎內幕」後，本月1日晚間又出現一名自稱是張穎穎同學的網友，以微博帳號「素顏7252」發出長文表示，張穎穎是在山東菏澤牡丹市出生，身份證改過年齡，先前在一處酒吧跳舞被一名中年有婦之夫相中，之後以一個月10萬人民幣（新台幣44萬元）包養張穎穎。

張穎穎高中畢業後，對方送她去北京電影學院進修，而且原PO強調「她讀的不是北電的本科班，是進修班，花錢就能上的那種」，之後對方又送給張穎穎一輛人民幣80多萬（約新台幣351萬元）的汽車作為代步工具，張穎穎與對方在一起期間也曾懷過孕、流過產，從對方身上獲得一大筆錢，但張穎穎所處環境複雜因此不確定孩子是誰的。

接著原PO表示，張穎穎可能嚐到了懷孕流產就能獲得利益的甜頭，錢來的太快，因此開始動歪腦筋，無法再正常的工作生活，但沒想到這次卻在汪小菲身上故技重施，原PO忍不住感嘆「利用流產這件事來換取兩套房與一輛豪車，不惜損害自己的身體，來謀取個人利益，是個狠角色」還分析張穎穎疑似就是打著愛的旗號，讓男性覺得對不起自己而達到自己的實際目的。

對此，張穎穎稍早也在微博上發出聲明表示「目前，互聯網上以我同學身分發表的全部言論，均屬明目張膽地造謠污衊！部分人為了蠅頭小利，不惜惡意捏造事實！我現已委託律師團隊來向此造謠文章的編造者維權訴訟！」正面否認謠言。

昨日一名自稱是張穎穎同學的網友跳出來爆料她墮胎內幕。（圖／微博）