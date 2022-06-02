如果家宅氣場好，住起來就會很舒服，讓人心情愉悅，好運就會常伴你身旁，讓你越來越旺。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，房屋要能藏風聚氣，生氣要旺、戶型要正，另外也要注意佈局合理，家居方位五行不相剋，這樣的好風水不但能帶動家人運勢，在家中也能感到舒適自在。

▍1.藏風聚氣

在家居環境中，最重要的就是要藏風聚氣，氣流聚集在家裡，就會形成一種氣場，這種氣場就相當於給住宅加上了一層保護層。如果氣場散失到一定程度，外界的不良氣體就會侵入宅中，讓家中磁場失衡，家裡的吉氣也都會跑走。所以，好的房子就要能藏得住風、聚得住氣。

無法藏風聚氣的房子主要有兩種情況，一是家中門窗過多或過大，二是家裡的納氣口兩兩相對，比如大門對陽台、大門對窗戶、陽台對窗戶，這就會讓氣流直入直出，無法停在家裡。

▍2.生氣要旺

這裡的生氣，是指生機勃勃的氣場，是一種生旺之氣。這樣的氣是對人的身體有益的，也能帶動人的運氣，讓家中興旺起來。為家中增添生氣的方式主要有三種：一是養綠植，二是養寵物，三是多請親朋好友來家裡做客。

▍3.戶型要正

戶型方正很重要，根據傳統易學來講，每個方位都代表著家裡的一個人，如果戶型不方正，就很容易造成缺角的格局，從而影響到家人。而且，一個方正的房子，也有助於氣流在屋中平穩運行，生生不息循環，營造出好的環境氣場。

▍4.佈局合理

有的房子你一進去就會覺得十分舒適，心情很好，進出所有的空間都很自如，不需要繞路，那就代表這個房子的佈局很合理。如果是佈局不合理的房子，你在裡面就會覺得很壓抑，不舒服，情緒低落，這自然會影響到你的運氣，在生活中辦事可能就會多有不順。

▍5.五行不悖

易學中認為萬物分五行，家居方位也是一樣，我們在裝潢時，就要避免出現五行相剋的局面。比如說，廚房的五行為火，那它就不宜設置在正西方和西北方，因為這兩個方位五行為金，火剋金，不吉，容易使得氣場交戰，讓家中磁場動盪不安，進而影響到家人的事業、健康。

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