香港特首辦主任陳國基。（中新社）

香港候任特首李家超距離正式入主港府進入倒數階段，其班底人選傳出新消息。據香港01消息，香港特首辦主任陳國基出任下屆政務司司長的呼聲高，另一黑馬則為香港保安局局長鄧炳強有機會升任香港政務司副司長，組成「陳鄧配」，輔助李家超。

下屆港府班底最受矚目的人選莫過於香港政務司司長一職，而最早傳出的人選有四人，包括陳國基、鄧炳強、香港政務及內地事務局局長曾國衛，以及前香港政制及內地事務局局長、現任賽馬會公司事務執行總監譚志源。據了解，陳國基先前曾私下向政界人士表示，自己有意退休，下屆港府不會再見到他的名字，但近日傳出官方有意挽留陳國基，為下屆港府效力，並出任騰空的香港政務司司長。

據公開資料顯示，陳國基紀律部隊出身，2017年加入林鄭月娥政府，出任香港特首辦主任，當時有傳是直接由北京欽點。香港實施《香港國安法》後，陳國基於2020年獲任命為維護國家安全委員會秘書長，外界普遍認為，擔任此職者須獲大陸中央高度信任。

外傳鄧炳強也是香港政務司司長黑馬，香港政界人士分析，鄧炳強的政治生命肯定不止於局長，但由於之前未主理過保安以外政策範疇，若先升香港政務司副司長，作為暖身及跳板，不失為折衷方案。