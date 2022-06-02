「不意外啦，我們客運業委屈慣了。」台鐵企業工會5月1日勞動節「合法不加班」，交通部啟動「類火車」因應，調度客運和遊覽車開出12條「類火車」路線；不料昨日傳出「類火車」滿一個月了，業者都還沒收到款項。客運業者說，當初是監理所來拜託，業者才願意幫忙，現在希望監理所幫他們催款，業者完全不屑、不想去面對台鐵這個老大哥、龐然大物。

台鐵工會五一不加班，交通部長王國材早在4月21日的立法院交通委員會上就講出「類火車」方案，4月22日大動作召開記者會宣布五一紓運替代方案。現在爆出錢還沒給客運和遊覽車業者，台鐵則回應表示當天實際租用將近200輛車，每輛車包車費用1.2萬元，5月27日才完成採購程序。

客運業者表示，昨天新聞爆出來之後，客運之間都說這一定是遊覽車業者爆的，因為客運業者早就「習慣」台鐵的老大哥姿態。

有客運業者表示，每次只要鐵路斷掉，都是找客運去幫忙接駁旅客，從民國80幾年開始就是這樣了。「有時清晨4點打電話來，6點我們就出車！」偏偏台鐵還一副沒事人的樣子，客運是幫忙接台鐵的客人，結果台鐵站務員都沒出現，反而是客運派員去幫忙台鐵旅客驗票。另外台鐵每次改時間，要客運去接駁，卻從來不會提前通知，好像認為業者「看報紙」就知道：「台鐵喔，簡直是每一根螺絲鎖的地方都不對。」

業者說，這次台鐵司機不加班，是公路總局跳出來承擔「類火車」，公路總局轄下的各區監理所召集客運業者來開會，客運也就盡己所能，提供車輛運能。結果客運司機特地加班、幫台鐵擦屁股，然後台鐵還欠款？照講台鐵根本不該走採購、招標流程，而是依照各區監理所匯集的車趟、班次資料，核實給錢就好了；監理所應幫忙催款，客運業者不屑去跟台鐵請款，不想直接面對台鐵這個老大哥、龐然大物。

為何遲至5月27日才完成採購程序？台鐵說明，交通部及台鐵為維持列車正常營運，減少因列車停駛造成民眾的極大不便，持續與台鐵工會協調取消五一依法不加班活動，故於4月26日即依據交通部公路疏運應變計劃啓動「類火車」招標作業程序，因考量投標廠商準備投標文件時間，於5月27日始完成開標作業。

至於「類火車」租車費用，台鐵說明，本案會依據公路總局統計資料，統計勞動節當天計出動客車及備勤車輛的數量，費用由台鐵局支應。