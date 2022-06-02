黑松(1234)近年在酒品事業大有斬獲，透過多元產品、布局全通路與塑造品牌價值等策略，深化各項代理酒品牌在台灣市場的銷售成績與產品價值。其中，日本知名梅酒品牌CHOYA業績連續二年成長20%以上，而台灣已是日本CHOYA輸出量排名前二的外銷國家。

台灣已是日本CHOYA輸出量排名前二的外銷國家外，由於6月是日本梅子盛產月份，看好台灣消費者喜好梅酒商機，黑松攜手日本蝶矢梅酒株式會社首次在台推出台灣限定「The CHOYA 6入小酒組」，其中包括三款台灣買不到的梅酒，限量上市；同時於6月舉辦「CHOYA梅酒月」優惠活動，希望為梅酒買氣再衝一波。

此外，黑松酒品事業與新世界葡萄酒龍頭譽加集團結盟後，引進了知名品牌「夏迪」、「班洛克」與「庫瑪拉」等系列產品，以更齊全不同價位產品組合進行全通路拓展。

而在金酒方面，黑松創新推出「58 金高千日醇」，以「喝一組少一組」的珍稀性，與「好酒不用等」 的便利性，提升老酒價值。

黑松去年每股盈餘(EPS)1.98元，今年第一季合併營收20.44億元，歸屬母公司淨利1.25億元，每股盈餘0.31元；黑松擬於6月23日舉行股東會；每股預計發放1.7元現金股利。