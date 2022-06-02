今天在大聯盟場上馬林魚以14：1痛宰洛磯，此戰他們狂敲21支安打，讓對手苦不堪言，而先發投手卡布瑞拉(Edward Cabrera)成為更大焦點，他除了繳出6局無失分的好投，還在比賽中飆出95.5英里(約153.7公里)「變速球」，創造聯盟史上最快紀錄，要注意這可不是一般的四縫線快速球，而他也成功用這球三振打者。
馬林魚二年級生卡布瑞拉今年24歲，今天是本季第一次為球隊登板投球，沒想到他的表現驚為天人，總計投6局僅被敲1安打無失分，狂飆9次三振，最後成功奪下生涯首勝，此外他還為聯盟投出一顆「震撼彈」，2局面對洛磯羅傑斯(Brendan Rodgers)送出95.5英里變速球，讓對方揮棒落空出局，更創下聯盟史上最快變速球紀錄。
卡布瑞拉此戰一共投了35個變速球，均速93.6英里，在三振羅傑斯後他繼續飆出94.1英里變速球，單局摘下2K，這場比賽他只在6局被強棒克榮(C.J. Cron)敲出1支一壘安打，美中不足的是送出4次4壞球保送，另有2次觸身球保送，在控球上還有很大的進步空間，但能在奪下生涯首勝同時再創聯盟紀錄，實在相當難得。
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