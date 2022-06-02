摩根大通銀行（JPMorgan）執行長迪蒙（Jamie Dimon）1日警告，美國將面臨經濟颶風，美股6月首個交易日先漲後跌，道指跌176點。港股1日下挫120點後，2日開盤再跌逾兩百點。

香港信報報導，恒指2日開盤跌237點或1.1％，報21,057，逼近二萬一關約50天線支持。

科指開盤跌1.7％報4,355。

個股方面，騰訊開盤跌1.5％報355港元。美團2日公布季績，開盤跌2.2％報178.5港元。阿里開盤跌3％報91.75港元。

恒指開盤漲逾200點 科指升1.7％
恒生指數半日跌159點 石藥重挫逾6％
恒指收漲426點 科技指數大漲3.9％
#開盤 #日開盤 #港元 #恒指 #阿里