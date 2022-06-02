國民黨台北市長提名人、立委蔣萬安（左二）和市議員鍾小平（左）2日出席萬華區福音里端午節活動，向民眾拜票。（羅永銘攝）

蔣萬安今出席萬華區福音里端午節活動。（楊亞璇攝）

國民黨台北市長提名人蔣萬安昨前往士林，今早前往萬華端午活動，媒體詢問，是否艱困選區跑比較勤？蔣萬安說，台北市每一區都是他努力耕耘的重點地區，他要爭取的是最多數市民的支持與信任，沒有所謂「藍區」、「綠區」之分。

蔣萬安今出席萬華區福音里端午節活動，他說，用實際的行動給予萬華地區民眾最大的支持鼓勵，不只他，包括在地服務非常扎實的議員，都給予萬華鄉親第一時間的協助，不管是防疫物資、愛心待用餐活動等都共同響應，去年開始萬華受疫情衝擊影響最大，在萬華地區除了免費法律諮詢，也設立心理諮詢的服務，給予萬華鄉親最大支持。

針對雲林同鄉會要拱前交通部長林佳龍出征台北市長，蔣萬安說，疫情當下，包括在地的優秀議員，真正關心的是台北市民需要什麼、想要什麼，這段期間不斷籌措社會上的愛心，捐贈相關防疫物資，提供愛心餐點給第一線的醫護人員，在立法院也爭取相關紓困補助，對基層商家、攤商給予協助，這是目前最重要的事情，至於民進黨內部的事就不評論。

至於林佳龍、陳時中誰的威脅比較大，蔣萬安說，民進黨內部的事情不做評論，他再三強調，疫情當下最重要就是了解在地民眾的心聲與想法，他會不斷提供服務與資源。

此外，蔣萬安近日拍攝選舉形象照，與台北市長柯文哲、副市長黃珊珊共用同個攝影師。蔣萬安說，這位攝影界好朋友非常厲害，他很喜歡這次拍的形象照，有他年輕、專業、穩重的一面，透過不同風格讓市民各認識他，接下來這些照片會讓大家看到，請大家拭目以待。