山茶、金錢薄荷、蓮子特定部位及其他數種萃取物能有效阻擋新冠病毒進入細胞，未來可望繼續發展成抗病毒藥物。（高醫大提供／袁庭堯高雄傳真）

新冠病毒持續變異，高雄醫學大學「天然物藥庫暨高通量篩選核心設施」與昱星生技研發團隊合作，由可食用的植物庫中開發組合配方，發現山茶、金錢薄荷、蓮子特定部位及其他數種萃取物能有效阻擋新冠病毒進入細胞，未來可望繼續發展成抗病毒藥物。

高醫大「天然物藥庫暨高通量篩選核心設施（簡稱天然物篩選中心）」是目前國內唯一提供大量植物萃取物樣品，並能協助進行高通量篩選的天然物藥庫。設有半自動化的篩選系統，每日能完成超過3000樣本測試。中心收集了近2500種植物，製備了超過6000種的萃取物，並製作成適合自動化高通量篩選的樣式，方便使用，解決了傳統天然物藥物開發需時長、每次僅能針對少量植物材料開發的缺點。

中心目標是協助國內學術及產業單位進行天然物的高通量篩選、活性測試以及快速預測活性成分，中心也納入高醫大藥學系研究團隊所收集的台灣本土植物庫，也與目前世界上最大的熱帶活體植物保存中心「辜嚴倬雲植物保種中心」合作，製備了上千種獨特的植物萃取物，提供國內學術及產業單位申請使用，進行新藥開發，「可供食品原料使用植物萃取物庫」更是開發新藥、輔助治療方法以及健康補給品的絕佳來源。

高醫大天然物篩選中心的副教授顏嘉宏表示，數種植物的萃取物在多種測試平台中表現出相當優異的生物活性，植物萃取物庫目前已開放給產、學界的研究人員申請使用，並與國內外學界、業界合作，從寶庫中尋找各種疾病的解方。這些植物材料原本就能夠作為食品原料使用，在後續的藥物或產品開發過程中，有助於降低所需的成本與風險，縮短開發時程。

昱星生技執行長張郁芬表示，從植物萃取物中發現，蓮子養心安神，金錢薄荷清熱解毒，山茶抗發炎及多種病毒感染，能有效阻擋新冠病毒進入細胞，對於Omicron變異病毒株的抑制也能達到與抗體藥物相近的效果，未來可望繼續發展成抗病毒藥物。

顏嘉宏也提醒，上述植物需經由萃取濃縮後才會有較佳的抗病毒作用。高醫大附設中和紀念醫院中醫部部主任陳忠仁表示，蓮子在中醫藥界已經有兩千年的使用歷史，抗病毒功效則是首次被發現。建議居家隔離的民眾可飲用蓮子湯預防保養，但若要作為中藥調劑使用，仍須請教中醫師專業，依個人體質去運用，染疫者還是要依標準程序就醫。