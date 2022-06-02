兒童染疫事件持續延燒，截至昨日為止，國內共累計29名兒童重症個案，其中有15人出現腦炎，腦炎個案中5人死亡。專家表示，新冠病毒會感染嗅味覺神經，可能隨著神經進入腦幹，引起猛爆性變化，一旦碰到腦幹，不管是什麼原因引起，就「很難救回來」，直言即便時光倒轉回4月也不知道該怎麼預防。在沒有疫苗可打、沒有藥物可用的情況下，只能比照1998年的腸病毒，儘量避免感染，一旦發現個案就停課、隔離。

衛部傳染病防治諮詢會預防接種小組（ACIP）召集人李秉穎今接受廣播節目專訪時，針對兒童染疫後出現腦炎一事表示不知道怎麼預防，即便時光倒轉回4月也不知道，唯一可以做的是預防兒童感染，現有的作法就是停課、打疫苗。

李秉穎表示，目前5歲以下小朋友沒有疫苗可打，有些國家甚至連青少年疫苗也沒有。1998年的腸病毒71型，也是到最近才有國內製造的疫苗，但是還沒上市使用，這20幾年來，針對腸病毒的做法就是找出病例，嚴重的時候讓幼兒園停課。因此面對新冠肺炎，在沒有兒童疫苗可打、沒有口服藥可用的情形下，預防重症的方式就是停課、隔離病例。

根據1998年腸病毒71型的經驗，當時兒童發生神經症狀後就把握24小時內送醫，不過李秉穎表示，當時仍有高達3分之2的兒童到了醫院以後還是死亡，原因是病毒侵犯中樞、壓迫腦幹，造成不可逆的神經傷害就救不回來。

李秉穎說，新冠肺炎會引起嗅味覺喪失，這是蠻特別的，表示病毒會感染嗅味覺神經，可能隨著神經進入腦幹，引起猛爆性變化。一旦病毒碰到腦幹，不管是什麼原因引起，就很難救回來，會有一定比例的死亡。