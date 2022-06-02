日系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告，認為在庫存修正以及產品降價雙重壓力下，將聯詠評等由買進調降到中立、目標價由600元降到410元。

日系外資表示，預估聯詠第二季營收將季下滑6%，而第三季更將季下滑12%，連續兩季度營收下滑，並將聯詠2022~2023年每股收益削減2.6%、29%，主要是基於假設TDDI/LDDI在第二季到第三季期間持續進行積極的庫存調整，以及第二季到第四季大幅度的降價，包含預計TDDI/LDDI降價20~25%、OLED DDI降價5~10%。

日系外資表示，聯詠股價自2020年9月以來，一直到2021年4月上漲幅度達150%，衝上股價高點，惟截至目前，股價已經從高峰修正了35%。

日系外資進一步說，聯詠上半年毛利率可望逾50%，但當前股價卻和去年上半年相差不大，只是，當時聯詠得毛利率僅33~34%，聯詠目前的股價反應的約是毛利率35~40%，主要是市場對於聯詠的基本面擔憂遠遠勝過聯詠毛利率即將迎來「新常態」，預計，當聯詠「新常態」毛利率發生時，股價將恢復表現優異。

聯詠透過產品組合改變持續提升營運動能，先前市場、法人圈就看好，後續毛利率50%為常態。