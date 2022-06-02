【旅奇傳媒/記者-王政】隨著covid-19疫情侵襲全球2年多，在各國的邊境逐漸放寬下，也宣告疫情即將告一段落。致力呈現台灣農業之美的台灣休閒農業發展協會，邀請入境業者走進宜花東，以專家的視角盤點當地的休閒農場，期盼作為未來入境市場重啟時，抓住國際觀光客目光的最佳誘因。

台灣的休閒農業，最大特色並非農業經營模式，而是偏向提供消費者短暫性的農業體驗，透過園區內的休憩遊憩、農業體驗設施，搭配餐飲服務或住宿等選擇，讓旅客能逃離過去都市的快速步調與高壓，轉而深度感受農村所帶來的幽靜與悠閒，為自己好好充電。而台灣在發展休閒農業上，最大的利基點便是擁有眾多環境天然、種類多元的農村，從季節性到文化性等多元的類別，滿足各類客群所需。

隨著邊境開放的呼聲越來越高，看好未來入境市場需求，台灣休閒農業發展協會特別邀請入境業者、旅遊媒體開啟一趟「東台灣，農場拿摸好玩」東北亞踩線團，期盼透過業者與媒體的實際走訪，以利未來的產品包裝與行銷，以此瞄準東北亞市場客群需求。未來，台灣休閒農業發展協會將規劃西台灣行程，全方位曝光在地的休閒農場魅力。

宜蘭與魚共眠／水岸森林休閒農場

緊鄰羅東運動公園的水岸森林休閒農場，整個園區打造在天然湧泉的正上方，一旁則是鮮豔如彩虹的建築群，提供了不同的選擇，最大亮點是從房間地板，便可透過玻璃看到下面的湧泉魚群。不僅如此，園區還飼養著如孔雀、駝鳥、麝香豬等動物，更是全台飼養香魚的大宗來源，相當適合親子客群到訪。

▲達基力部落。 記者-王政介／攝

花蓮感受排灣族的藝術力／達基力部落

這裡除了提供部落風味餐外，更有搗米、竹筒飯、射箭、油畫雕刻藝術賞析、編織手作坊、檜木手工皂工坊等多元體驗項目，還可以看見排灣族高齡75歲的爺爺揮灑創意，適合安排半日的遊程，深度認識排灣族。

▲櫻田休閒養生館。 記者-王政介／攝

從產地直接到餐桌／櫻田野休閒養生館

櫻田野休閒養生館的老闆娘，過去因為咽喉癌而退居到花蓮養生，在靜養的過程中，感受到當地原住民對於自然的崇敬，加上透過無毒無藥的簡單料理而漸漸身體好轉，因而推出讓食客們自己踩摘、自己烹調的火鍋，動手摘、動手做的方式也將讓人對於食材與土地更加敬畏。

▲心宿休閒農場體驗抓龍蝦。 記者-王政介／攝

抓龍蝦體驗／心宿休閒農場

龍蝦常見，但自己抓龍蝦的體驗卻少有，堅持魚菜共生的心宿休閒農場，從引進、培育、出產到料理一條龍，由於在地擁有優質的山泉水，相當適合澳洲小龍蝦的培育，因此旅客能穿著兔寶寶裝下水，親手捕撈，再用鹽烤的方式，感受最新鮮的滋味。

▲馬太鞍欣綠農園美食料理。 記者-王政介／攝

馬錫山下的湧泉天堂／馬太鞍欣綠農園

坐落於花蓮光復的馬太鞍，有著東台灣最負盛名的濕地，園區內的欣綠農場也因此深受旅客喜愛。由於堅持觀光發展的同時也保護環境，讓園區內保有自然風貌，不僅能採摘野菜，還能製作陷阱在溪裡抓蝦、吳郭魚、鯽魚，並在專人的協助下自己烹調。

把文旦發揮到極致／木日光文旦驛站

位於瑞穗鄉的木日光文旦驛站，除了在產季能提供採果樂的體驗外，還擁有豐富的DIY體驗活動滿足旅客需求，包括製作柚子醬、清潔液、柚子彩繪外，還擁有柚子料理滿足口腹之慾，可說將小小的一顆柚子發揮到淋漓盡致。

▲月季有機農場。 記者-王政介／攝

即便賠錢也堅持作有機／月季有機農場

位於鹿野龍田村的月季有機農場，有感於環境的大量破壞，農場主人格外堅持友善更作，長期以來堅持著有機的栽種，因而生產出令人安心的釋迦、水晶芭樂、珍珠芭樂、枇杷等作霧。旅客能在主人的帶領下瞭解農場的生態，並且體驗當季水果吃到飽、動手摘水果，最後還能把有機水果帶回家。

▲初鹿耶子林。 記者-王政介／攝

天降椰汁！／初鹿椰子林

坐落於台九線的「初鹿椰子林」，從店名就能知道椰子是主要作物，老闆除了擅長用榕樹葉吹奏音樂外，充滿創意的他不僅在農場裡架起兩層樓高的梯子，方便採摘椰子，更用溪管連接成長達7公尺的吸管，農場主人在高處直接挖椰子、插吸管，在下方的旅客便可以瞬間享受到沁涼的新鮮椰子汁。

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