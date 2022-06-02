竊賊隨機拉車門伺機犯案 高級美髮用剪刀遭竊

北市鄭姓、李姓竊賊，上月初凌晨在延平北路四段沿路尋找沒有上鎖的車輛，大搖大擺打開車門，行竊車內財物，甚至將車輛開到別處搜刮，1個多小時後，又將車停回原處，企圖掩人耳目，警方根據監視器畫面，上月24日逮捕2嫌到案，依竊盜罪送辦。

年約40歲鄭姓竊賊，上月7日與李嫌在延平北路四段、高速公路下方平面道路，沿途尋找未上鎖的車輛，凌晨3點多，發現被害人駕駛的小貨車後車門未鎖，開啟後，直接將整台小貨車開走，停在其他地方翻找車內物品，1個多小時後又開回原處。

被害人3天後，發現放在車內的美髮工具，包括價值10萬的剪刀消失不見，隨即向警方報案，員警根據監視器，發現竊賊騎機車到案發現場，並根據車牌鎖定身分，上月24日逮捕2人，並在屋內起出安非他命吸食器，

鄭嫌因行竊得來高級剪刀一時無法變賣，暫藏在住處天台，警方搜索時一併尋回，並發還給被害人，警方呼籲，民眾切勿將貴重物品放置車內，車輛務必上鎖，避免成為竊賊犯案目標。