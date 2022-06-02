端午假期許多人選擇與家人團聚，王品集團旗下以「家」為出發的品牌-陶板屋和風洋食，今年邁入二十週年、邀請民眾同慶20歲生日，特別舉辦身分證號碼有2、0(可跳號不連續)或 2002年出生的民眾，即日起至7月10日、不分平假日，到全台35間陶板屋餐廳用餐，即享主餐免費升級。

除內用優惠活動外，隨夏季的腳步到來，陶板屋外帶新菜上不停，其中值得矚目就是受到許多客人敲碗回歸的「烏龍冷麵」，搭配包含炸蝦及季節食蔬等天婦羅炸物、滿滿配料，再附上兩種沾醬（昆布醬汁及胡麻醬），外帶價只要179元堪稱份量豐滿、價格骨感，六月底前還有88折優惠，讓炎炎夏日的餐食更多選擇，上班族也能輕鬆點的小確幸。

陶板屋於2002年創立，是王品集團第三個成立的品牌，嚴選當令食材、以日式手法創作出滿足全家老小都能享用的料理。為歡慶二十周年邀請身份證字號有2、0或2002年出生的民眾，到餐廳用餐即享免費升級主餐：鮮烤海味名物或黑松露野菇沙朗擇一，活動至7月10日截止。

另外如果想對身邊的家人表達心中感謝，也可透過金家獎募集活動，於全台門店皆設置金家獎頒獎場景，6月6日前在店內與裝置現場合影、將照片上傳至官方粉絲頁貼文下方，並加上Hashtag#我在陶板屋金家獎頒獎典禮，就有機會抽中24K金家獎純金金牌，邀請大家一起回陶板屋感受家的溫度