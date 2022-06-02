立委楊曜第4度重申，他個人完全無意願參選本屆的縣長，希望黨中央盡速提名黨內優秀的同志。（張茂雄攝）

民進黨澎湖縣黨部2日上午在烏崁社區活動中心舉辦2022公職提名記者會與黨部主委交接，不過最重要的縣長提名人選依舊難產，反而立委楊曜急著上台第4度重申，他個人完全無意願參選本屆的縣長，希望黨中央盡速提名黨內優秀的同志，如此才能母雞帶小雞，讓其他參選者穩定軍心。

今年底即將舉行五合一大選，澎湖縣被民進黨中央定為重點戰區，重返執政勢在必得，並完成2022年縣議員、鄉市長及市民代表提名作業的相關程序，其中馬公市長黃健忠、縣議員呂黃春金、蔡清續、蘇育德、盧長在等人都是強棒，目前澎湖縣黨部已進入備戰狀態，希望能團結迎戰年底的地方大選，尤其縣長選舉務必要重返執政，所有提名更要力拼全壘打。

目前澎湖有意參選的前縣長陳光復、議員陳慧玲兩人的民調相持不下，民進黨中央至今尚未決定提名人選。反而地方上不斷傳出聲音，希望立委楊曜能披掛上陣，代表民進黨出征打下這場選戰。

楊曜上台說明，「民進黨澎湖縣黨部已經完成各類公職提名作業，我從來沒有參與2022縣長選舉的規劃！民進黨中央黨部應儘速啟動縣長的徵召程序，以利整體選戰佈局。」他同時在臉書以一張「太極推手」的圖片表明心跡，強調他樂於在立法院幫澎湖爭取更多的資源，願當推手不是選手的思考，持續前行。