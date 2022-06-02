遊戲規則終於底定！台中市議員選戰，國民黨第一梯次已在9個選區提名22人，但第二梯次仍有5個選區遲遲未定，經過長達2個月「的技術性協調」，預計將再提名12人，其中，包括第4（后豐）、第7（南屯）、第13（大里、霧峰）等3選區都將辦理初選。

國民黨台中市黨部2日上午正式公告台中市議員第二梯次提名登記事項，預計第3選區（大肚、烏日、龍井）提名3席、第4選區（豐原、后里）提名3席、第7選區（南屯）提名2席、第10選區（中區、西區）提名1席、第13選區（大里、霧峰）提名3席，共計12席；連同原民選區，總計下屆將提名37席，全力拚過半。

其中，3選區吳瓊華、林汝洲、林孟令，4選區陳本添、張瀞分，7選區張彥彤，與13選區蘇柏興及林碧秀等8名現任市議員，只要完成領表登記程序，將優先提名。

此外，4選區與13選區增加提名的第3席，則在受理新人領表登記後，將辦理初選作業決定提名人選。

值得一提的是，7選區劉士州、朱暖英2位現任市議員，均屬國民黨中生代、問政認真的優質民代，在此次協調溝通過程中，雙雙點頭同意接受新人挑戰，將與所有登記者一同辦理初選，也是下屆議員提名作業中，除了14選區東勢區，第二個新人與現任一起初選競爭的選區；有黨員私下大讚兩人大器有風度，也有人說有實力本來就不怕競爭。

國民黨台中市黨部表示，第二梯次提名登記作業，6日至7日兩天開放領表、7日至9日受理登記，領表登記費每人5萬元。