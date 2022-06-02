疫情期間自駕最安心，LUXGEN納智捷防疫再升級，持續推動深受車主好評的健康對策，6月底前入主LUXGEN全車系可享「一鍵清新、炫彩傾心專案」，購車即享「60萬36期分期零利率」，全車系同步免費升級「PM2.5健康對策濾網」、「終身免費返廠實施臭氧殺菌服務」等，提供全家大小健康且舒適安心的用車體驗。

LUXGEN本月再攜手SHARP的日本超人氣商品「好空氣隨行杯-隨身型空氣淨化器」，透過夏普獨家高濃度自動除菌離子技術、20度角設計與康達氣流，提高車內空氣循環淨化及除臭速度，有效抑制新冠病毒變異株、擾人異味和細菌病毒，讓您的車室化身最安全的移動空間，隨時都享有安心、清新的好空氣，輕輕鬆鬆防護再升級。

同時，乘坐體驗也升級時尚的「環艙炫彩氣氛燈組」，可透過手機APP控制燈色，內建多種智慧模式搭配高度客製化的漸層調色介面，大幅提升科技氛圍，依照您的心情客製專屬個性座艙，透過光影的變化組合，為每一趟旅程帶來最炫彩的樂趣體驗，一上車就傾心。

LUXGEN「URX 7人旗艦紳活版」及「URX 7人全景樂活版」免費升級深受車主們喜愛的「LINK＋智聯網系統」，特別是「AR遠端遙控」、「PM2.5一鍵清新」功能，可直接透過手機AR遠端遙控發動車輛，在進入車內前即啟動「一鍵清新」功能，讓家人進入車內就好沁心，一解梅雨季節的悶熱和潮濕感，更不用再煩惱吸入PM2.5及有害物質，提供您更全面的健康防護。而最受大家喜愛的「URX全景樂活版」全面搭載「全景天窗」與「多功能斜坡板」，寬廣舒適的車室大空間與從全景天窗灑落的陽光，最能滿足全家出去走走的歡樂氣氛。

LUXGEN URX不僅擁有座艙最寬敞的靈活空間表現，且兼具操控、娛樂與行李置物優勢，搭載5A智慧安全駕駛科技，包含：ADAS先進駕駛輔助系統，時時掌握車輛四周的情況、並享受豪華進口車才有的配備：ARD擴增實境抬頭顯示系統，讓您開車不再需要低頭、更配置了APA自動停車輔助以及AR VIEW＋行車環景影像系統及AI自然語音秘書等豐富行車安全功能，提供安全又便利的行車體驗，當您與家人的行車安全最佳幫手。