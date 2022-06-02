立法院副院長蔡其昌助理在網路轉傳「台中兒童疫苗僅施打7200劑」假消息，引發藍綠大戰，國民黨議員李中今天要市府說清楚，針對假消息是否追查及後續如何處理？新聞局長鄭照新表示，該假消息目前已下架，市府會著手調查，但一貫態度是「勸導大於開罰」。

鄭照新表示，雖然該則假消息已經下架，市府仍持續勸導民眾不要轉傳，也繼續追查蔡姓助理上傳的圖卡究竟是自己製作？還是由組織製作？有哪些人參與及取得途徑？另該訊息傳播屬於個人行為或獲得授意？市府會進行相關調查。