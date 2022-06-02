台南5月房市買賣移轉棟數出爐！5月總移轉棟數有2233棟，月增15.5%，較去年同期量縮11.3%，其中安南區為5月房市交易量最大的區域，主要集中在九份子重劃區，區域房價由2018年的1字頭推案，短短5年平均房價就達3字頭，更有個案成交站上4字頭，漲勢驚人。

台南5月買賣移轉棟數為2233棟，月增15.5%、年減11.3%，觀察台南市主要交易行政區，以安南區月增44%最高，其次為東區、中西區，分別較4月出現34%、24%的漲幅。

泰嘉開發董事長特助呂維哲指出，安南區受惠於南科產業持續進駐與交通建設帶動下，不少台南人跨區到此購屋，尤其北外環快速道路完工後，可望縮短南科至市區的通勤時間，也使九份子重劃區成為台南購屋熱區，區域一有新案，詢問度就超高。

如最新公開的「河睦」位於生態二街與樂活五街口，具水岸景觀，還沒公開就有300~400組民眾預約賞屋，5/28開賣，前3天每日來人多達40~50組，全案坪數規劃22~38坪，目前開價均價約35萬元，呂維哲指出，因坪數定位符合市場自住需求，加上戶數不多，近期詢問度不低。

龍悅廣告副理廖庭悦表示，目前九份子區域行情已站穩3字頭，預售案「三地艾美館NO.8」位於永續路、永續三街路口，規劃25~51坪，開價35~40萬元，年後開賣目前銷售已達7成。

最新實價登錄資料也顯示，「璞日」成交價為35.1~36.4萬元，成交均價已達35.7萬元；「湖映白」陸續登錄218筆資料，其中A棟已有4戶實登價站上4字頭，高樓層單坪成交價最高達42萬元，創下九份子住家房價新高記錄。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，央行升息、疫情擴散及通膨升壓等3大因素干擾市場，買賣移轉棟數跟去年同期相比，買氣出現緊縮；不過台南現階段以自用、置產客為主，觀望後還是會出手，帶動5月成交量較4月走高。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，內政部針對預售交易市場提出打炒房5大措施，預計最快趕上今年9月立法院會期，讓投資客有較充裕的時間規劃轉售，區域性房價可能因此變動，此外，央行3月升息1碼後，可能再次升息及信用管制計畫，要留意資金潮虛漲區域恐有賣壓。

呂維哲預估，下半年房市受選舉干擾，供給量至年底將出現遞減狀態，加上政策打炒房因素，投資客開始觀望，買氣出現停滯期，不過有未來性、產業移入的區域，自住客仍具剛性需求，長期來看房市短空長多，預估九份子下半年呈現「量縮緩漲」格局。(品觀點記者張雅雲/台南報導)