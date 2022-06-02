舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）周三表示，聯準會（Fed）應「盡快」將利率提高到不再激勵經濟的水準，包括在央行接下來的兩次會議都應各升息50個基點。

戴利在接受CNBC訪問時表示，我認為應立即在接下來的幾次會議，以50個基點的幅度再升息幾次，然後我們需要觀察一下，看看還會發生什麼事。

戴利表示：「讓我們盡快達到中性利率」，她估計中性利率在2.5%。達到中性水準的利率既不會激勵、也會不限制經濟增長。

隨著美國的通膨率創下40多年高點，美國央行正面臨巨大的挑戰，要在不使經濟陷入衰退和不導致失業急升的情況下控制住通膨。

聯準會在6月和7月會議各升息50個基點已是幾乎篤定的事，但該央行策決官員對於之後的升息力度則看法分歧。大多數央行官員認為9月應擴大或縮減升息幅度，取決於今年夏天美國通膨回落的情況。

此前聯準會主席鮑爾表示，央行將繼續升息，直到通膨「顯著下滑」。

戴利並表示，當聯準會將利率提高到中性水準，除了美國人的消費意願之外，還有其他因素將影響通膨的走向，包括烏克蘭戰爭和中國的防疫封控。這兩個因素已經使現有的供應鏈問題更加惡化。

她表示：「我希望供應能恢復，而需求也能回落一些，如果這兩件事不配合，那麼政策仍需要進入限制性水準。但如果通膨自行緩解，央行決策官員對於停止升息也必須抱持一樣開放的立場」。戴利並表示，雖然聯準會正在收緊政策，但美國經濟強勁，不會因此陷入衰退。