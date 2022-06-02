南僑(1702)今(2)日舉行股東會通過每股配發2.2元現金股利，會長陳飛龍說，今(2022年)年將開創高附加價值產品，以消費者的利益為導向，與異業合作共創商機，擴張生意機會，並讓消費者獲得最大的受惠，進而帶動產業的進步。

陳飛龍表示，未來將聚焦經營全球利基市場，在油脂、稻米、麵粉乳製品上 持續研發加碼投資，目前食品營收已超過全集團營收的97%，未來更加緊投入以滿足食安及健康潮流，開發更細微精準的生技功能性產品，是事業部未來的發展目標。

在泰國方面，南僑2016年在泰國南僑現有工廠旁，購得2萬坪的土地，2018年10月進行建廠工程，第一期已投入約13.7億泰銖，興建一棟智能廠房及裝設嬰兒米果線及烘焙麵包零食線各一條，米果線已在2020年第二季順利投產；另烘焙麵包零食線可望2022年下半年投產，營收與獲利將再添新活水。

陳飛龍說，儘管去年面臨新冠肺炎疫情及通貨膨脹的衝擊，但都能掌握業務契機，多個事業單位營收持續成長，其中又以烘焙油脂事業及冷凍麵糰事業成長幅度較高。南僑去(2021年)年合併營業額為198.61億元，年增12.71%，獲利10.71億元，年增12.67%，每股盈餘4.32元；去年度合併營收再創集團新高，獲利也是近五年新高。

在大陸地區方面，南僑食品集團(上海)已於2021年5月在上海A股掛牌上市，成為上市食品業第一家在中國大陸掛牌企業。所募資金擴張烘焙油脂及冷凍麵糰產能、擴建冷鏈倉儲及研發中心，深耕南僑在大陸市場的競爭力。

南僑去年積極與異業結合投資研發新產品，如水晶肥皂與益生菌的結合於研發生物分解度高、多功能性潔淨衣物的產品；油脂事業推出符合國際標準的「潔淨」及「無添加」的NEBOS系列油脂；冰淇淋事業每年推陳出新，並與知名品牌聯名合作，擴張生意模式與機會。常溫米飯及急凍熟麵採用符合健康潮流食材，開發新產品，並且榮獲國內外多項認證。