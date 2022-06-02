高雄27歲郭姓男子在網路上遭不法集團誘騙，詐團向郭男聲稱，只要7到14天就可獲得10萬元報酬，郭男因缺錢花用踏入陷阱，依指示提供存摺及金融卡後，竟被帶到85大樓軟禁，進入房內發現還有另外8名受害者，郭男趁著40歲孫姓嫌犯未注意之際，聯繫其母代為報案，警方依妨害自由罪嫌將孫男移送高雄地檢署偵辦，並持續擴大追查究辦。

高市警苓雅分局2日凌晨4時50分接獲郭男的母親報案，稱郭男遭他人軟禁控制於85大樓套房內，警方立即派員趕赴現場查處，經調查，現場除了郭男外，還有另外8名被害人同樣遭到軟禁，而9名被害人均由孫姓嫌犯看管，後續警方將在場10人帶回釐清案情。

郭男指稱，他於2日凌晨1時許透過網路尋找工作，而與詐騙集團認識見面，對方向其誆稱可提供有關博奕的工作，但要求提供名下存摺、金融卡供轉帳使用，只要7到14天就可獲得10萬元報酬，自己因缺錢花用同意提供銀行存摺，隨後就被帶到85大樓。

郭男表示，他被帶到85大樓的套房後，發現有其他8名被害人也遭用相同方式而被軟禁在套房內，詐騙集團成員將他們的手機SIM卡取走，斷絕與外界聯繫的管道，後續驚覺自己遭到詐騙，才趁著看管他們的孫男未注意之際，聯繫其母代為報案。

高市警苓雅分局表示，經過調查，郭姓等9名被害人均遭相同手法誘騙，並被軟禁於85大樓套房，遭軟禁控制的9人均指認孫男涉案，警方將持續溯源追查孫男與其他詐騙集團成員身分。另外，9名被害人提供存摺、金融卡一事，警方也將再調閱金流資料，釐清9人有無涉及其他違法行為，一併擴大追查究辦。

警方指出，孫男詢後依妨害自由罪嫌移送高雄地檢署偵辦，另還查出42歲游姓被害人是台北地檢署侵占通緝犯、39歲楊姓被害人是屏東地檢署毒品通緝犯，警方將2人移送歸案，而22歲朱姓被害人先前被通報為失蹤人口，已依規定撤尋及通報。