日本人氣女優三上悠亞身高不到160公分，卻擁有超傲人F罩杯好身材，還有偶像的外貌，圈粉無數，在加入AV行業前還是女子團體SKE48成員，2018年也以女團Honey Popcorn隊長身分在韓國活動；她昨日在在個人YouTube宣布好消息，即將約滿自立門戶，透露要自己開設公司的打算。

今年28歲的三上悠亞在社交平台擁有超過340萬粉絲的高人氣，在AV行業出道已滿7年，昨（1）日三上悠亞在個人YouTube宣布：「其實在今年1月已經正式獨立，很抱歉這麼晚才告知，我認為這幾年間，累積不少經驗也長大了，我越來越喜歡我的工作，不過相對的越來越多事業想做，希望從這年紀開始能發展不同的事業。」

同時提醒穿搭風格書在6月2日開賣，讓大家趕快去購買，內容時尚又性感，而她也透露獨立包攬所有事項很困難和辛苦，不過這是她一直以來想嘗試的事情，對此充滿期待。三上悠亞說自己從高中以來就進入演藝圈，很多事情都是別人代勞「這就是為什麼我一直無法斜槓兼職，直到22歲都沒有真正在社會上工作過。」

對此她表達無論是擔任女優或是專業經理人，她都會努力把工作做好，同時她透露公司名字已經想好了，名稱是「Miss株式會社」代表身為一個女人在社會上會遇到許多麻煩，仍會獨立堅強下去。怕有粉絲認為可能是即將引退的前兆，三上悠亞解釋「AV的工作仍舊會繼續，原本所屬One's double事務所仍舊會繼續合作。」今年4月三上悠亞從創立的品牌「mi your's」離開，被認為是半切割原本的經紀公司，如今大動作宣布，也讓不少粉絲期待日後的發展。