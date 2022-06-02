發生於10年前、喧騰一時的寶德資訊吸金200億元案，最高法院去年判決汪姓9名共犯有罪定讞，並宣告沒收查扣的4.4億餘元贓款。台北地檢署發出公告，請被害人即日起至9月28日止，提供資料向北檢聲請發還犯罪所得。

據檢調調查，吸金案主嫌曾昭榮成立寶德資訊、雙盈行銷實業等多家公司，自2011年7月起夥同姚柏丞等共犯，以圈購誠品書店、台灣大車隊等未上市股票為餌，鼓吹民眾掏錢投資，還向投資人保證獲利模式，3年間總計吸金200多億元，被害人估計逾3000人。

曾嫌被逮後獲100萬元交保，但他隨即棄保逃亡，目前遭通緝中，檢調曾查扣姚柏丞等多名共犯帳戶內的贓款共計4.4億餘元，其中姚男1人就被查扣3筆、金額高達4億3500多萬元。不過姚男因在高院審理期間死亡，被判決公訴不受理。

高院更一審依《銀行法》判處汪姓7名集團核心成員7年4月至11年不等徒刑，另2人則判刑3年8月、3年10月，並宣告沒收查扣姚男、汪男10人的4.4億餘元贓款，1年內發還給被害人、請求權人。去年9月29日最高法院駁回上訴，全案定讞。

北檢執行科依《檢察機關辦理沒收物及追徵財產之發還或給付執行辦法》，公告聲請發還沒收本案的4.4億犯罪所得，包括權利人、取得執行名義之人、經確定判決認定之被害人自即日起至9月28日止檢附資料向北檢提出聲請。