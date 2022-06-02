上月（31日）連千毅宣布向鳳梨提告公然侮辱、恐嚇危安，更加碼爆料鳳梨吳泓逸2012年時，曾當車手，詐騙高雄阿嬤47萬元，被依偽造公文書罪，處有期徒刑1年6月。對此鳳梨也發文澄清，這是事實，並呼籲年輕人：「千萬不要去當車手跟小蜜蜂，那真的會被關很久。」

據當年判決書指出，鳳梨吳泓逸，綽號「小虎」，於詐騙集團成員，假裝自己是檢察官，通知高雄的曹姓阿嬤，有人冒用她的身分身分證到醫院領取心臟疾病之相關補助款，案件目前在桃園地方法院檢察署偵辦中，因其屢經通知均未到庭，須依指示交付現金新臺幣47萬元，並與阿嬤約在電信門口交款。

接著吳泓逸到高雄市鳳山區某超商，接收詐欺集團成員偽造之「臺北地檢署監管科收據」後，再由詐騙集團成員事先交付偽造之「法務部地檢署監管科」公印1 顆在上開收據上用印，騙阿嬤依約交付47萬元，事後阿嬤驚覺自己受騙，立刻報警提告。

鳳梨辯稱，他當時有憂鬱症，找不到工作，有一位大哥是做小額信貸，介紹他去瞻前顧後，看借錢的人有無帶其他朋友來，雖然他有參與高雄阿嬤整個取款的犯案過程，但他不知道這是詐騙行為，是警察要他承認他才認罪的。

法官認為，鳳梨當時和警察談笑自如，並無發現員警以脅迫、恐嚇的言語，且當時他滿20歲，不思以正當途徑賺取錢財，加入詐欺集團參與共同詐欺取財等犯行，利用民眾法律知識不足對於司法程序之不瞭解，假借司法機關之名義，交付偽造之公文書，被依偽造公文書罪，處吳泓逸有期徒刑1年6月。

遭連千毅爆料不堪過往後，鳳梨也在臉書發文寫下：「他說的確實是事實，我想藉由這個機會勸勸時下年輕人，這個社會是有法律的，做壞事是會被關，該開庭要去開庭，該欠國家的刑期還一還，醒各位千萬不要去當車手跟小蜜蜂，那真的會被關很久，剛好暑假要到了，順便宣導一下，提醒一下各位同學歹路不可行！」