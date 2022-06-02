數位有線電視功能再擴大。除了看新聞和電視節目，還可以把整個國家圖書館直接搬到家中客廳，有線電視業者「北都TaipeiNet」從6月1日起，用戶都可以透過北都LINK TV安卓機上盒，只要打開「國圖到你家」APP，就能和家人一起閱讀多樣豐富的數位電子書。

「北都TaipeiNet」指出，自推出4K安卓機上盒產品「LINK TV」後，用戶反應相當良好，許多用戶可以直接利用「LINK TV」在電視上觀看Youtube、Disney＋、LINE TV等多項OTT影音串流，為再增加服務內容，機上盒將在6月推出「國圖到你家」APP。

「國圖到你家」APP服務是由國家圖書館提供適合全家人閱讀的內容，而且完全免費不須註冊帳號登入就能使用，強調用戶不需出門，只要在家中透過安卓機上盒，就能使用國家圖書館所提供的數位服務內容；其中包含了兒童、藝術文物、自然生態等多種主題，另外也有提供互動電子書及影音，繪本配有旁白、動畫或互動遊戲，目前已有82％的有線電視用戶可於安卓機上盒下載「國圖到你家」。

「北都TaipeiNet」表示，這款「國圖到你家」APP非常適合全家和親子共享共讀，也讓客廳增添一份寓教於樂的功能，更讓客廳成為家中的數位圖書館；即日起，只要申辦數位有線電視含光纖上網雙享服務，每月最低只要$699就能輕鬆享受，另外還有300M、600M、1G等高速率光纖上網的選擇，滿足全家人的上網、看電視等娛樂需求。