據報新華社總編輯傅華升任社長，接替已經擔任中國記協主席的何平。星島日報引述消息稱，有「戰地記者」之稱的中央宣傳部副部長呂岩松擔任新華社總編輯，晉升為正部級，與傅華聯手執掌大陸國家通訊社。

昨天是六一國際兒童節，新華社第一視點刊登《總書記掛念的「關鍵小事」——孩子們的午飯》的文章，底部現「總策劃：傅華 呂岩松」字樣。這也間接證實了呂岩松已調任新華社，與傅華拍檔。

呂岩松，現年55歲，黑龍江人，從北京大學畢業後進入《人民日報》社工作，長期從事國際新聞報導，擔任過駐俄羅斯記者。1998年2月，科索沃危機爆發，他是第一個被特許去戰地採訪的中國記者，擔任《人民日報》社駐南斯拉夫首席記者。

1999年5月8日，以美國為首的北約導彈擊中中國駐南聯盟大使館。當時住在大使館的呂岩松與妻子，從一片黑暗中摸索着逃出來，成為使館唯一倖存的中國記者，另三位中國記者邵雲環、許杏虎、朱穎在爆炸中犧牲。大使館遭襲十五分鐘後，呂岩松是第一個將消息傳回國內。

呂岩松當時還為《環球時報》口述了一萬多字的稿子。這篇《我親歷中國使館被炸》是第一篇詳細描述中國使館被炸的稿件。他還發回八張現場照片。口述時他幾次泣不成聲。

呂岩松因此被中宣部、人事部聯合授予「優秀新聞工作者」稱號，獲南聯盟總統米洛舍維奇頒發「南斯拉夫之星勳章」，並且榮獲中國十大傑出青年，全國先進工作者等榮譽。他後來擔任駐俄羅斯記者站首席記者，2008年出任《人民日報》社國際部主任，2016年升任副總編輯，2019年空降山西擔任宣傳部長，去年返京擔任中宣部副部長。