高雄捷運紫線及延伸計畫受到各方關注，高雄市議員方信淵5月9日市政總質詢時，關切得到市長陳其邁一句話回應：「捷運紫線勢在必行」。6月1日（三）更應高雄科技大學楊慶煜校長之邀，與市議會曾麗燕議長及學校師長在高科大第一校區內，舉行座談會進行談論。

高雄市捷運局規劃中，預計將高雄學園線（紫線）與右昌高鐵線合併，向中央爭取經費辦理可行性研究，最快今年底前提出。被設定為紫線的高雄學園線為東西向，西起台17線與大學南路口（高雄大學旁），往東到樹德科大站，全長13.56公里；右昌高鐵段則為南北向，南起左營高鐵站西側，北與高雄學園線起點交會，兩路線合併長度約19.96公里，初步預定設18站。

方信淵表示，捷運紫線的高雄學園線是多年來極力爭取設立的目標，地方近期也都在討論紫線延伸，因為攸關橋頭、燕巢發展，在座談會中，方信淵認為，紫線往東延伸到大學城，卻僅止於樹德科大，沒有到達高師大燕巢校區，所以感覺非常可惜，沿線五所大學為橋科發展提供技術人才，而人才培育需要共享豐沛學術資源，讓學生便於在不同特色大學間學習，甚至能跨校修習學分，使高雄學園真正能串連，因此建議高科大燕巢校區、高師大也應設站，讓紫線可串聯沿途各大學，為高雄爭取更多人才。

高科大校長楊慶煜表示，高雄學園運作時間已久，紫線沿線的大學城，學生總數高達65,000人，再加上高科大多個重點研究中心設置在燕巢校區、第一校區緊鄰橋科園區、楠梓校區就在楠梓園區旁，整體科技研發、產業服務、人才培訓的串接能量強大。對於紫線能發揮更強大的運輸和連結功能，為高雄學園帶來的正面效益，也呼應了政院打造台灣科技島，致力育才攬才留才的政策，種種可預期的發展，他樂觀期待。

曾麗燕議長也是高雄科技大學畢業校友，樂見捷運紫線的興建使得高雄學園成形，搭配高科技產業S廊帶，讓高雄的學子不必捨近求遠北漂求學就業，因此會與方信淵議員及其他關心的議員一起努力促成捷運紫線的規劃興建。