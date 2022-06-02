為穩定經濟大盤，大陸財政部在稅費、財政支出、投資消費等8個方面頒布措施。

大陸財政部今（2日）召開記者會，大陸財政部部長助理歐文漢表示，將進一步加大增值稅留抵退稅政策力度，將更多行業納入按月全額退還留抵稅額政策範圍，預計新增留抵退稅1420億元（人民幣，下同），今年頒布的新增留抵退稅總額達到約1.64兆元，雪中送炭幫助企業渡過難關。

加快財政支出進度，大陸中央財政將下達各項轉移支付，加快推進已納入年度計劃的重大工程建設，加大存量資金盤活力度。

在專項債方面，加快大陸地方政府專項債券發行使用並擴大支持範圍，確保今年新增專項債券6月底前基本發行完畢，力爭8月底前基本使用完畢，將新基建、新能源項目納入專項債券重點支持範圍。

在穩住市場主體方面，統籌運用官方融資擔保、政府採購、社保費緩繳、援企穩崗等政策，為中小企業注血紓困，支持它們健康發展。

在積極擴大投資和消費方面，配合相關部門加快下達基建投資、水利發展等預算，推動儘早形成實物工作量；階段性減半徵收車輛購置稅，進一步提振汽車消費，釋放內需潛力。

歐文漢說，要切實保障基本民生，實施住房公積金階段性支持政策，對受疫情影響的企業可按規定申請緩繳住房公積金。完善農業轉移人口支持政策，加大對新增落戶人口、隨遷子女義務教育獎勵力度，完善對困難群眾的生活保障，保障基本民生底線。此外，還將在支持保障糧食能源安全、支持保產業鏈供應鏈穩定等方面頒布支持措施。