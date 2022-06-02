警方霸氣勸說「你要相信看得到的（警察）」，黃婦一聽頓時恍然大悟，打消交付存款念頭，成功保住62萬積蓄。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東鹽埔鄉70歲黃姓婦人接到假檢警詐騙電話，被告知涉及洗錢防制法，嚇得趕緊跑到郵局準備領出62萬積蓄，郵局行員察覺黃婦行為有異，立刻報警處理，警方到場後向黃婦苦口婆心勸說未果，直言霸氣道「你要相信看得到的（警察），詐騙集團不會建一間派出所來騙你」，才讓黃婦恍然大悟。

里港警分局指出，5月30日中午，黃婦在家中接獲自稱調查局的電話，對方告知她涉及洗錢防制法，嚇得黃婦驚慌失措，不久後，她又接獲自稱檢察官的電話，對方告訴黃婦涉案要起訴她，並將凍結名下帳戶所有存款。

詐騙集團在電話中指示黃婦可先提領名下所有現金，並交代不要和郵局行員講述此事。已然驚慌失措的黃婦信以為真，立即前往鹽埔鄉鹽中郵局要將存款全部提出。

所幸郵局行員細心關懷提問後，驚覺有異，馬上報警處理，鹽埔分駐所警員陳海涵、林育辰趕赴現場後，以自身專業及執勤經驗告知黃婦，那2通電話都是詐騙集團的話術，但黃婦還是深信不疑。

為此，警方直接霸氣道：「你要相信看得到的（警察），我們（警察）可以讓你看得到，他們詐騙集團不會建一間派出所來騙你！」黃婦一聽頓時恍然大悟，打消交付存款念頭，警方與郵局行員成功保住黃婦的62萬積蓄。