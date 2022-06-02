農曆五月初五日「端午節」是一年中陽氣最旺的日子。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台灣新冠肺炎疫情高峰期，確診病例數居高不下，明日農曆五月初五日「端午節」是一年中陽氣最旺的日子，民俗專家說，當天中午11點至13點在湧泉、瀑布、井裡或家裡水龍頭接存起來的水，稱為「午時水」，又稱「純陽水」，將水置於陽光下曝曬約30分鐘，意即吸正陽能量，午時使用補運、去霉運最佳時刻。

民俗專家楊登嵙教導民俗開運11招，一、在「端午節」當天中午11點至13點用碗盛「午時水」，取一綠色（榕樹、艾草…）樹葉沾「午時水」，由房子的中央位「瘟神」往大門口灑淨出去，可驅除陰煞之氣，穩定磁場，抗瘟疫。

二、趁「端午節」這天打掃家裡，中午11點至13點將門窗全部打開，讓陽光能夠照射進屋內，使陽光的陽氣，去除家裡的霉氣、穢氣，可以讓房子轉運，尤其是運勢或健康正處於非常不好的家裡。

三、當天中午11點至13點用碗盛「午時水」，取綠色樹葉沾「午時水」，由房子最內部向外灑淨，透天厝由頂樓灑淨至樓梯，然後由樓梯再灑淨至下一層樓，最後灑淨至門口，如同將髒物由內而外掃出門外，去除家裡的穢氣，提升宅運。

四、將「午時水」，由頭頂、臉、脖子、胸部慢慢往下輕拍，如同拍掉身上的霉氣，趨吉避凶；若到陰氣較重的地方，像是醫院、殯儀館、火葬場等，感覺身體不適，平日亦可用此方法。

五、「午時水」加菖蒲、艾草若干，再加上一碗「陰陽水」（陰水：沒煮過的自來水或礦泉水，陽水：煮沸的熱開水。），用攝氏40度左右的熱水來泡澡，可趨吉避凶，達到轉運。

六、可以在端午節當天早晨7點到12點之間，去曬曬太陽，順便適度運動，增加自己身上的陽氣、生氣，給自己的運勢增加一些陽剛能量。

七、在春秋時期就出現了粽子，粽子摻紅棗的叫棗粽，棗粽諧音為“早中”，意在讀書的孩子吃了可以早中狀元，旺文昌，金榜題名。

八、立雞蛋求好運：在端午節午時（11點至13點之間）嘗試豎雞蛋，若能在正午時將雞蛋豎立起來，表示會有好運一整年。

九、招桃花：端午節正午之時噴適量花香的香水在臥室及床上，可以增加異性緣。

十、招貴人：端午節正午之時在客廳、神明廳及書房點上檀香，可以增名氣、招貴人。

十一、端午節正午之時取硬幣總金額168元或268元加「午時水」及鹽巴少許，煮沸後冷卻，將此「發財水」及硬幣用寶特瓶等容器裝盛，放住家或辦公室的「財位」（大門斜對角角落，藏風聚氣地方。）

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