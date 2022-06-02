余天、李亞萍夫婦的二女兒余苑綺(現改名余泳澐)，2014年發現罹患直腸癌，且病程已到三期，雖一路積極治療，但至今已復發3次，如今癌末的她，仍為了一雙兒女及家人，積極接受任何可行的治療，但無奈病況仍相當嚴重，昨天(6/1)她的親弟弟余祥銓在社群po文，為病重的姊姊做了一項暖心的舉動，惹得眾網友感動落淚。

今年39歲的余苑綺，與直腸癌對抗的8年時間，首度發現罹癌時她積極接受治療，本以為抗癌成功，期間還生了2個孩子，不料第二胎後回診發現癌症復發並轉移，病況始終不樂觀，她艱難挺過70多次化療，在出現抗藥性後改做放射性療法，日前李亞萍透露女兒的癌症指數已來到40幾，甚至連站著都困難，如今唯一能讓余苑綺開心、有動力的，只有一雙兒女，她甚至挺著病體努力接業配工作，除了支付龐大醫藥費外，也想盡可能攢下兒女的教育基金，為母則強卻讓人看得相當不捨。

親姊病重，余祥銓暖心帶著外甥女、外甥出去玩，一路小心保護他們。(取材自余祥銓Ken臉書)

如今一家人最大的願望，就是希望余苑綺的病況仍多少改善，盡自己所能在幫助她，她的弟弟余祥銓昨天在臉書發文，貼出多張生活照，寫下：「疫情期間在家裡悶壞的2個小朋友，趁好天氣帶他們去溜個滑板」，照片中，他一步不離守在年幼的外甥女、外甥身後，小心地保護著他們，還跟孩子們笑開懷合照，大人、小孩都玩得很開心。

這則溫馨圖文，讓眾人看了都覺得暖心不已，直讚余祥銓真的好疼小孩，是最好的舅舅，「舅舅真的辛苦了...為了二姐一直保護自己的外甥」、「好舅舅也會是個好兒子，將來也會是個好老公好爸爸」，也祝福余苑綺能平安健康，陪孩子久一點。