三星因4奈米良率不佳，迫使大客戶高通將驍龍8 Gen1 Plus旗艦晶片轉由台積電4奈米生產。但谷歌不懼高通慘痛前例，傳第二代Tensor處理器仍繼續由三星操刀，採用4奈米製程，預計6月開始量產。外媒推測三星可能祭出低價策略，才能再次獨吃谷歌訂單，另台積電訂單滿手，可能沒有多餘產能給谷歌。

谷歌I/O 2022 開發者大會上，新旗艦手機「Pixel 7」、「Pixel 7 Pro」搶先亮相，這兩款機種將搭載谷歌第二代Tensor晶片。

韓媒Ddaily 報導，谷歌二代Tensor晶片再次下單給三星，並採用三星 4 奈米製程，預估6 月量產。事實上，谷歌第一代Tensor晶片也是由三星5奈米打造。

三星先前遭爆料4奈米良率差，且處理器易過熱，但為何能接連拿下谷歌Tensor 晶片獨家供應商？外媒Wccftech揣測，儘管牽涉原因很多，但價格或許是重要考量因素。據了解，高通先前選擇三星代工，是因三星開出比台積電還低的價碼，低價搶單這招果然奏效。

此外，台積電訂單爆棚，光應付蘋果、超微、聯發科、輝達等大客戶就夠忙了，可能也沒閒置產能為谷歌代工。

然而，三星4奈米製程量產高通驍龍 8 Gen 1晶片，出現過熱和效能不佳的問題，這次谷歌第二代Tensor晶片會不會遭遇相同問題，大家拭目以待。