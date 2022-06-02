大S前婆婆張蘭先前全力護子，不僅幫忙駁斥她和汪小菲並未帶張穎穎三人一同過農曆春節，並強調：「我跟兒子做人做事沒那麼齷齪、缺德！」，最近又暗指張穎穎是臭蟲，力挺兒子清白。未料最近台灣狗仔葛斯齊在直播中曬出汪小菲和3女的曖昧照片，引來熱議，對此有網友到張蘭的社群網站留言，直言對他們失望，張蘭也拋出4字反駁，說：「哎，只能說你『一葉障目』」。

張蘭先前在直播中否認兒子和張穎穎有關係，被拍到疑似兩人同居，張蘭解釋那是被P圖移花接木，揚言提告，之後又在直播中暗指張穎穎跟汪小菲不配，邊都沾不上，諷刺說：「臭蟲一個」，又說：「誰告訴你同居的？一個正常的人願意家裡這樣嗎？」，重申男生找媳婦的第一標準就是善良，女生找男朋友、老公第一要件就是有責任心、有擔當，「如不善良其他的都甭談啊」。

張蘭承認看到汪小菲緋聞照片。（圖／翻攝自會火微博）

最近汪小菲和其他女子曖昧照片被葛斯齊公開後，引來網上議論，一度被氣到進醫院的張蘭則回到社群網站按讚並留言和網友互動，有人說：「其實小菲人不錯，又愛國，人家把財產豪宅都給了大S了，自己一個人面對承擔難做的生意，並且大S這麼快就找了老公住在小菲給的豪宅裡，換誰心裡也不舒服啊」、「感覺S一家手段很強，一切都是他們公關好的，分工明確」、「有一種所謂體面人，妹妹說、知情人說、媽媽說、經紀人說，一個長年混演藝圈藝人，做企業的人真不是他們的對手」，張蘭都一一按讚。

有網友呼籲汪小菲要成熟點，張蘭點讚回應。（圖／翻攝自會火微博）

另有人說：「但是你兒子太過分了吧，我一直支持你們來著，那些照片真無語」，張蘭回應：「哎，只能說你『一葉障目』」，而所謂一葉障目指的是人被一片葉子擋住眼前，因此看不到真實的外在世界，比喻被局部或一時的現象所認知錯誤，也意指張蘭目前心情平靜，依舊相信兒子，懶理外界流言。

張蘭點讚回應網友。（圖／翻攝自會火微博）