台美雙方昨日啟動「台美21世紀貿易倡議」，雙方將建立貿易談判架構，其中談判項目包含農業。農委會表示，若在防檢疫障礙上能夠消除，對我雙方農產貿易會有進一步幫助，最重要的任務之一就是將我加工豬肉品如肉鬆、香腸等銷往美國。

美國副貿易代表畢昂琪(Sarah Bianchi)與我行政院政務委員鄧振中昨日舉行視訊會談，雙方發起「台美21世紀貿易倡議」，分別在貿易便捷、法規制定、農業、反貪汙、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，非市場經濟等11項目下談判，雙方也同意首次會議將在6月底於美國華府舉行。

農委會國際處長林家榮表示，防檢疫障礙若能消除，對我雙方農產貿易會有進一步幫助，因為之前台灣有口蹄疫和傳統豬瘟，在2020年世界動物衛生組織(OIE)宣布台灣為「不施打疫苗口蹄疫非疫區」後，就很積極和美方協商出口台灣豬肉，我們已經遞件，美方也正在審查。

林家榮說，現在最大的目標，就是希望把加工豬肉製品賣到美國，例如肉鬆、香腸、培根等，希望在「台美21世紀貿易倡議」的架構下，加速美方審查。

至於糧食方面有無合作規劃，林家榮說表示，在上次的TIFA就已經提出台美糧食安全合作機制，主要因為氣候變遷、新冠疫情、俄烏戰爭影響國際糧食供給，尤其台灣大宗穀物都是仰賴進口，而美國是大宗穀物生產與出口國，希望雙方透過建立糧食安全合作機制，達到與美國及其他國家產銷訊息上的交流。

林家榮強調，11項目雖然包含農業，但農業議題非常多，究竟要談些什麼還需要雙方坐下來交換意見，對我有何助益也才會有更多瞭解與分析，行政院經貿辦公室也會再和農委會說明，該協議的細節、以及是否涵蓋糧食安全等，還需進一步了解。