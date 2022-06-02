星座運勢網站「星座看看」分析12星座誰最容易自作多情，前三名的天秤座、雙魚座、雙子座只要異性主動找自己攀談，就會開始瘋狂幻想，以為對方喜歡自己，結果往往只是他們想太多而已。

▍第十二名：金牛座

金牛座不會自作多情，就算有人一直找他聊天，或不斷主動邀約，他們也會要自己別想太多。

▍第十一名：天蠍座

天蠍座很清楚自己要怎樣的感情，如果對眼前的人沒興趣，他們會表現得很明顯，對方丟來的球全部故意漏接，也不會自作多情。

▍第十名：摩羯座

摩羯座在事業上野心很大，希望能做出亮眼的成績，感情這部份根本懶得管，更不會自作多情，就算身邊有好幾個追求者，還很有可能會裝傻，懶得搭理對方。

▍第九名：白羊座

白羊座只在乎自己一見鍾情的人，只要第一眼認定不是他的菜，就不會讓他有任何幻想，就算刻意想跟他們搞曖昧，也會被忽略。

▍第八名：水瓶座

水瓶座桃花很旺，追求者很多，但不太會自作多情，他們常常沉浸在自己的世界裡，不覺得自己有哪些吸引人的特質，所以看不出有誰對自己有意思。

▍第七名：射手座

射手座對主動接近自己的異性容易產生幻想，覺得自己一定是有什麼特質讓對方心動，還會刻意在對方面前表現，但其實對方不一定真的對他們有意思。

▍第六名：處女座

處女座有時會自作多情，尤其在工作場合，只要誇獎他們的優點，或是發現他們的才華，就會覺得對方一定對自己有好感。

▍第五名：巨蟹座

巨蟹座心思細膩，尤其在感情方面很敏感，只要多關心他們一點，就會讓他們胡思亂想，甚至自作多情，其實這都是因為害怕再次受到情傷。

▍第四名：獅子座

獅子座自信爆棚，覺得自己條件實在是太優秀了，只要跟異性接觸，常常會覺得對方一定對自己有好感，然後感到沾沾自喜。

▍第三名：雙子座

雙子座口才好，擅長社交，身邊又許多朋友，他們很容易自作多情，只要有人主動接近，就會被他們認定是對自己有意思，其實對方常常只是想交個朋友而已。

▍第二名：雙魚座

雙魚座是標準戀愛腦，腦中整天都充滿著情情愛愛，只要身邊出現異性，然後對自己主動一點，他們就會開始思考兩人未來的可能性，就算沒有好感也會陷入幻想之中。

▍第一名：天秤座

天秤座有顏值，氣質好，又會打扮，在社交場合很活躍，桃花運一直都很旺，不過也因為這樣，讓他們覺得自己就是公認的萬人迷，有人多看一眼都會讓他們自作多情，覺得對方一定墜入愛河了。